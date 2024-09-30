Ülkü Ocaklarının eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye devam ediyor. Davada 22 sanık yargılanırken, güvenlik önlemleri artırıldı ve bazı gazeteciler duruşmaya alınmadı.

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç duruşmada “Sinan Ateş, ne biliyordu? Sinan Ateş, ne yaptı? Bu soruları sormak lazım Devlet Bahçeli'ye. Ya da Sinan Ateş, Devlet Bahçeli'ye vermiş olduğu dosyada Devlet Bahçeli'ye ne sundu? Sinan Ateş, Devlet Bahçeli'ye bir dosya sundu” dedi.

Halk TV canlı yayınına katılan anne Saniye Ateş, ise oğlunun neden öldürüldüğü yönündeki soru üzerine “Bunu Devlet Bahçeli söyleyecek. Oğlumun haberi yokken atadılar, haberi yokken görevden aldılar. O zaman amaç neydi? Oğlumu öldürmek miydi? Bütün hepsinin cevabı Devlet Bahçeli'de. "Bu kadar şeyler varken neredeydi? Devlet Bahçeli? Niye benim oğlumu korumadı? O zaman benim oğlumu öldürtmeye o azmettirmiş” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan bir dosya. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara’da bir genel merkezde oturuyor. Onlar o dosyada da yok. Nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, salonda kimi nasıl vurduğunu anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatarlar” diye tepki gösterdi.

“Bazı gazeteciler duruşmaya alınmadı”

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklan davanın geçen temmuz ayında görülen son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen Sinan Ateş cinayeti davası, Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ederken, davanın bugünkü duruşmasında geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar yapılacak.

Saat 09.30'da başlayan duruşma nedeniyle cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Sinan Ateş'in eşi ve ailesi de mahkemede hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Duruşmaya sadece turkuaz basın kartı olan gazetecilerin alındığı belirtilirken, diğer basın mensupları mahkeme salonuna giremedi. Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen turkuaz basın kartının gazetecilik akreditasyonu için gerekli olduğunu ifade ederek “Basın kartı olan kişiler sadece gazeteci olarak adlandırılır. Akreditasyonu da cumhurbaşkanlığı yapıyor. Cumhurbaşkanlığı turkuaz kart çıkartıp, basın mensuplarını böyle akredite etmiş. Biz hayır bu da basın mensubu’ deyip, yetkimizi aşamayız. Kimin basın kartı varsa sadece onları alabiliyoruz” dedi. Bu durum, müşteki avukatları ve gazeteciler arasında tepkilere neden oldu.

Avukatın davadan çekildiği iddiası yalanlandı

Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel, duruşma sırasında herhangi bir mazeret bildirmeden davadan çekildiği iddia edildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan avukat Yücel, iddiayı yalanlayarak, “Eşim ve çocuğum rahatsızlar, hastanedeyiz. Aynı şekilde ben de rahatsızım, o sebeple katılamadık. Çekilmedik, vekaletimiz dosyada duruyor” dedi.

“Doğukan Çep, çok sayıda Gürcistan hattı kullandı”

Sanık Doğukan Çep, bilirkişi raporuna yönelik ifadelerde bulundu. Sinan Ateş’in arkadaşı Selman Bozkurt’un sağ omzundan vurulduğu hâlde sol omzundan vurulduğunun yazıldığını ve olayın tek görgü tanığı olan mandıra arabasındaki kişiden söz edilmediğini belirtti.

Çep’in avukatı Emine Tosun ise bilirkişinin raporunu görüntülerin kendisine teslim edilmesinden üç gün önce yazdığını açıkladı. Tosun, “Bilirkişinin insanüstü bir gayret sarf ettiği anlaşılıyor. Selman Bozkurt bile raporu okurken kahkaha atmıştır. Bilirkişinin görüntüleri incelediğini düşünmüyorum. Şaibeli bir rapor” savunmasını yaptı.

Tetikçi olarak anılan sanık Eray Özyağcı’nın avukatı da bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savundu. Sinan Ateş’in eşi ve davanın şikâyetçilerinden Ayşe Ateş’in avukatı Süleyman Kavak, Doğukan Çep’in çok sayıda Gürcistan hattı kullandığını anımsattı.

Kavak, bu telefonların arama, aranma, HTS ve baz kayıtlarının adli yardım kapsamında getirtilmesini talep etti.

“Barışı ve adaletin tecellisi her şeyden önemlidir”

Ayşe Ateş duruşmada “Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. Ama iddia makamı cumhuriyetimizin temsilcisidir. Sayın mahkemede esas itibari ile Türk milleti adına karar verir. Yani cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması milletimizin birlik ve barışı ve adaletin tecellisi her şeyden önemlidir. Başkalarının ölmemesi başka insanların suçlu olmaması için sabırla acıyla adaletin gerçekleşmesi gerekir. Bir kez daha başka keşkeler dememek için hakkaniyetli hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla adaletiyle hukuka kanuna uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Oğlumun katilleri dışarıda”

Söz hakkı verilen Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, oğlunun katillerinin dışarıda olduğunu söyledi. Ateş, “Bunların yüzünü bile görmek istemiyorum. Allah’a havale ediyorum. Bunları bundan sonraki hayatları öyle bir zehir olsun ki analarının, babalarının yüzüne bakamasınlar. Bizi yaktığı yerlerden yansınlar. Aynı şekilde yargılansınlar utanmadan insan içine çıkabileceklerse ben bunlara bir şey demiyorum. Ama yine de tekrar ediyorum benim oğlumun katilleri dışarıda. Bunlar para için yaptılar. Oğluma vurulan kurşundan çok beni hiçbir şeye acıtmaz. Onlara bu parayı verip benim oğlumu öldürenler dışarıda benim oğlumun katillerini söylesinler” dedi.

“Bahçeli, dosyayı aldı ve Sinan'a da 'Gereğini yapacağım' dedi”

Selma Ateş Kazanç duruşmada, kardeşi Sinan Ateş’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir dosya verdiğinden bahsetti. Kazanç şunları söyledi:

“Sinan Ateş, ne biliyordu? Sinan Ateş, ne yaptı? Bu soruları sormak lazım Devlet Bahçeli'ye. Ya da Sinan Ateş, Devlet Bahçeli'ye vermiş olduğu dosyada Devlet Bahçeli'ye ne sundu? Sinan Ateş, Devlet Bahçeli'ye bir dosya sundu. Bu dosyayı Devlet Bahçeli, kendisi aldı ve Sinan'a da 'Gereğini yapacağım' dedi. Bu dosyada ne vardı? Sinan, dosyasını teslim etti. Bakın, Sinan 15 ay görev yaptı. Görev yaptığı süre boyunca yapmış olduğu her şeyi Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yaptı. Devlet Bahçeli'den habersiz hiçbir şey yapmadı. Sinan, bir akademisyendi ve 'Devlet Bahçeli'ye sadakatle bağlıyım' dedi. Yurt dışından geldiği gün yapılan suikast girişiminden sonra da bunu söyledi. Suikast girişimi yapıldığını, takip edildiğini, öldürülmek istendiğini İsmet Büyükataman'a da diğerlerine de söyledi. Neden sessiz kaldılar?”

“Dosyanın içeriğini biliyorum”

Kazanç, “Bu dosyanın tarihi ve içeriğiyle ilgili sizin bir bilginiz var mı? İçeriğinde ne vardı ve ne zaman sunuldu Devlet Bahçeli'ye bu rapor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İçeriğini bizler biliyoruz. Zamanını tam olarak hatırlamıyorum. Siz de takdir edersiniz ki; iki senedir yaşadığımız üzüntü ve üzerine de babamın acısıyla ister istemez bazı şeyleri unutabiliyoruz. Dosyanın içeriğinde ne olduğunu tabiki biliyorum. Sinan'ın anlatımıyla biliyorum. Sinan, ben, annem ve babam Bursa'daki evde oturup konuştuk, Sinan ne var ne yoksa hepsini anlattı. Başına gelebilecekleri ve onu öldürmek istediklerini de söyledi. Bu dosyanın içeriğini Devlet Bahçeli okudu. Okuduysa şimdi bunu açıklasın. Sinan'ın sonunu hazırlayanların bir cezası olmalı. Suçu vardır veya yoktur demiyorum. Çünkü o partinin başında siz varsınız, Devlet Bahçeli var. Ve Sinan'ın katledilmesine sessiz kaldınız. Bunun da bir hesabı olacak. Sizler bunu yargı önünde vermeseniz bile Allah huzurunda bunun hesabını vereceksiniz. Biz de bugünü bekleyeceğiz. Elbet bir gün Sinan Ateş'in hesabı sorulacak. Ama sorulmazsa, Türkiye Cumhuriyeti'nde kara bir leke olarak kalacaktır bu cinayet.”

“Dosyada siyasiler yok; mahkeme ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor”

Duruşmayı CHP lideri Özgür Özel de takip ediyor. Sinan Ateş cinayetine ilişkin davayla ilgili açıklama yapan Özel, esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek “Sinan Ateş cinayetinin karar günlerinde buradayız. Duruşmayı takip ettik. Ayşe Hanım'ın endişelerinin salona hâkim olduğunu görüyoruz. Mahkeme ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor. Burada sadece tetikçiler var. Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan dosyada. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyor. Onlar o dosyada da yok. Nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, salonda kimi nasıl vurduğunu anlatan haysiyetsizler para karşılığı yatanlar” diye konuştu.

“Ankara'da bir cenaze var ve orada duruyor”

“Buradan bir kez daha Türk milletine sesleniyoruz. Ankara'da Cumhuriyetin 100. yılında bir cenaze var ve orada duruyor. Onun defnedilmiş olması kanını yerden kaldırmıyor. Türkiye'nin vicdanı, ahlak, adalet yatıyor orada” ifadelerini kullanan Özel, şöyle devam etti:

“Buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp kamu vicdanında cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Katiller içeriye gidince adalet tecilli edecek. Hangisi o ikisi o ikisi. Ayşe Hanım'ın bir sözü vicdan sahibi herkesin sözüdür. Ayşe Hanım hiç merak etmeyin sizin sayenizde gerçek kötüler bir tarafta olacak iyiler hep birlikte olacak. Bundan sonra Türkiye'de iki ittifak var biri kötüler biri de iyilerin ittifakı. Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın. İyiliğe sarılın. İyiler akşam rahat uyur. Onlar rahat uyuyamıyor. Türkiye'yi kurtaracak ittifak iyilerin ittifakıdır.”