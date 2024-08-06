İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG) temmuz ayı iş cinayetleri raporuna göre temmuz ayında 12’si çocuk olmak üzere 144 işçi; yılın ilk yedi ayında en az bin 22 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin illere göre dağılımında sekiz işçi ölümünün yaşandığı İstanbul birinci, altı işçinin öldüğü İzmir ikinci sırada yer aldı.

İSİG Meclisi, temmuz ayına ilişkin İş Cinayetleri Raporu’nu yayımladı. “En fazla çocuk işçinin hayatını kaybettiği ay” vurgusuyla yayımlanan rapora göre mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık ve besicilik yapan beş çocuk; ikisi MESEM kapsamında çalışan dört inşaat işçisi çocuk; muavin ve eşya taşımacılığı yapan iki çocuk; ücretsiz aile emeği kapsamında çalışan bir çocuk olmak üzere 12 "çocuk işçi" öldü.

“Emekli yılının” temmuz ayında 37 emekli/işçi öldü

Temmuz ayında İSİG Meclisinin raporuna göre iş cinayetlerinde inşaat-yol işkolu yüzde 18’le birinci, tarım-orman işkolu yüzde 17’yle ikinci; taşımacılık işkolu yüzde 14’le üçüncü sırada yer aldı.

İş cinayetlerinde trafik, servis kazası yüzde 23 birinci, ezilme göçük yüzde 19’la ikinci, yüksekten düşme yüzde 13’le üçüncü sırada yer aldı.

Rapora göre iş cinayetleri yüzde 43’le en çok 30-49 yaş arasından yaşandı. Yüzde 22’yle 50-64 yaş grubu ikinci, yüzde 17’yle 18-29 yaş grubu üçüncü sırada geldi. Rapora göre sadece temmuz ayında 50 yaş ve üstü en az 37 işçi; şoförlük yaparken, inşaatta çalışırken, ocakta kömür kazarken, tarlayı ekerken hayatını kaybetti.

Raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada “Kabinemizde bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” sözleri hatırlatıldı.

En çok ölüm inşaat işkolunda; hizmet sektöründeki ölümler “görünmez kılınıyor”

Tarım, Orman işkolunda 41 işçi; İnşaat, Yol işkolunda 26 işçi; Taşımacılık işkolunda 20 işçi; Madencilik işkolunda sekiz işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda yedi işçi; Enerji işkolunda yedi işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda yedi işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda beş işçi; Metal işkolunda dört işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda dört işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda üç işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda üç işçi; Gıda, Şeker işkolunda iki işçi; Tekstil, Deri işkolunda iki işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda bir işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda bir işçi ve işkolunu belirleyemeyen üç işçi hayatını kaybetti!

Raporda “Her ne kadar işkolu olarak tarım ve inşaattaki ölümler öne çıksa da sektörel olarak en fazla ölüm farklı işkollarına bölünen sanayide gerçekleşiyor. Yine tehlikesiz zannedilen hizmet sektöründe de ölümler çok fazla ama ‘görünmez’ kılınıyor” denildi.

İş cinayetlerinde İstanbul birinci, İzmir ikinci sırada

İş cinayetlerinin illere göre dağılımında sekiz işçi ölümünün yaşandığı İstanbul birinci, altı işçinin öldüğü İzmir ikinci sırada yer aldı. Adana, Antalya, Gaziantep ve Manisa’da en az altışar işçi hayatını kaybetti.

Aydın, Bursa ve Kahramanmaraş’ta beşer ölüm; Denizli, Samsun ve Şırnak’ta dörder ölüm; Ankara, Bingöl, Çankırı, Edirne, Erzurum, Kayseri, Konya, Muğla, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kuzey Kıbrıs’ta üçer ölüm; Adıyaman, Burdur, Çorum, Kocaeli, Mersin, Ordu, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta ikişer ölüm; Afyon, Amasya, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Karabük, Kars, Kırklareli, Mardin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas ve Yalova’da birer ölüm meydana geldi.