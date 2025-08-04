Mavi kapaklar Karşıyaka’da yeniden umut olacak

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye’nin en bilinen sosyal sorumluluk kampanyalarından biri olan “Mavi Kapak” projesini yeniden başlattı. Kampanya ile hem çevreye katkı sunulması hem de engelli bireylerin desteklenmesi hedefleniyor.

İlk etapta ilçe genelinde 70 ayrı noktaya kapak toplama kutuları yerleştirilecek. Belediyeye ait kültür merkezleri, anaokulları, mahalle merkezleri ve muhtarlıklar bu noktalardan bazılarını oluşturacak. Kampanyada yalnızca mavi değil, tüm renklerdeki plastik şişe kapakları kabul edilecek.

Her ton kapak iki tekerlekli sandalye olacak

Toplanan kapaklar lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edilecek. Her bir ton kapak karşılığında iki adet tekerlekli sandalye temin edilecek. Sandalyeler, Karşıyaka Belediyesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırılacak.

Belediye, ilerleyen süreçte kapak toplama noktalarının sayısını arttırmayı planlıyor. Böylece kampanyanın ilçe geneline yayılması ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması amaçlanıyor.

Hem çevre korunacak hem engellilere destek olunacak

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplumsal dayanışmanın öncü kentlerinden biri olan Karşıyakamızda, çok değerli bir kampanyayı yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kampanya ile hem engelli bireylerimize umut ışığı yakacağız hem de çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Projeyi Prof. Dr. Nurselen Toygar’ın önerisiyle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ünsal, tüm Karşıyakalıları bu anlamlı projeye destek olmaya davet etti.