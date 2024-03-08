Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov, acil psikiyatrinin önemi hakkında bilgi verdi.

ACİL PSİKİYATRİ AKUT PSİKOTİK ATAKLAR, SALDIRGANLIK GİBİ DURUMLARLA İLGİLENİYOR

Acil psikiyatrinin hemen müdahale edilmesi gereken, hızlı müdahale gerektiren duygu, düşünce, davranış bozuklukları ile ilgilendiğini anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov, bunlara örnek olarak akut psikotik ataklar, saldırganlık, madde zehirlenmesi veya yoksunluğu, intihar eğilimi, ilaç yan etkilerinin verilebileceğini kaydetti.

MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIMI GEREKTİRİYOR

Acil psikiyatrinin multidisipliner yaklaşımı gerektirdiğini de ifade eden Psikiyatri Uzman Dr. Bahruz Shukurov, “Gerektiğinde nörolojik müdahale veya konsültasyon ile bağımlılık konusunda deneyimin olmasını gerektiren bir alandır. Bunlar zamanında hızlı bir şekilde müdahale edilmezse önemli sakıncaların ortaya çıktığı durumlardır. Saldırganlık, bilinç bulanıklığı, kişinin muhakemesinin bozulması gibi acil psikiyatrik durumlar başka branşlardaki hastalıkların görünümleri şeklinde de olabilir. Bu durumlarda gereğinde ve yerinde ileri tetkik ve tedaviler yapılmasını gerektiriyor.” dedi.

ACİL PSİKİYATRİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Psikiyatri aciline başvurmak için, psikiyatrik bir hastalığın olmasının gerekmediğini dile getiren Psikiyatri Uzman Dr. Bahruz Shukurov, “Hastanın sevgilisinden ayrılması, boşanması, saldırıya maruz kalması, göç, yakınını kaybetme bunlar hayatta kriz durumları olarak dikkate alınabilir. Kriz kişinin hayatında geçici olarak bir dengesizliğin oluştuğunu gösteriyor. Hayatı geçici olarak alt üst olmuştur. Eski düzen kaybolmuştur daha yeni düzen oluşmaya başlamamıştır. Ortada bir kaos vardır. Tam bu noktada danışanlarımız psikiyatri aciline başvurursa, erkenden krize müdahale yapılırsa, bu krizin sonradan psikiyatrik bir hastalığa dönüşme ihtimalinin daha az olduğu görülmüştür.” diye konuştu.

ACİL PSİKİYATRİDE TEDAVİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENİR?

Psikiyatri Uzman Dr. Bahruz Shukurov, genelde hastaların acile akut psikotik atak, manik ataklar, saldırganlık, ilaç yan etkileri, madde zehirlenmesi veya yoksunluğu, panik atak, akut anksiyete nöbeti, akut uykusuzluk şikayetleri ile gelebildiğini ifade ederek, “Detaylı anamnez alındıktan, hastanın ruhsal durum muayenesi yapılır, gerekli acil testler yapıldıktan sonra hastaya yatarak ya da ayakta tedavi öneriliyor. Multidisipliner yaklaşım sergileniyor.” dedi.

“UYKUSUZLUK SADECE PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARLA İLGİLİ DEĞİL NÖROLOJİK BİR RAHATSIZLIKLA DA İLGİLİ OLABİLİYOR.”

Hasta uykusuzluk şikayeti ile gelmişse, o uykusuzluk için acil müdahale yapılıp bunun dışında hastanın, polikliniğe ve daha ileri uyku testleri için yönlendirilebildiğini kaydeden Psikiyatri Uzman Dr. Bahruz Shukurov, “Uykusuzluk sadece psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili değil nörolojik bir rahatsızlıkla da ilgili olabiliyor. Bu tür uykusuzluk durumları için genelde uykusuzluk laboratuvarı hizmet veriyor.” diye bilgi verdi.