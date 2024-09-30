Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2024 sonuçları açıklandı. Çalışanların geçim şartlarını gözler önüne seren raporda, gıda harcamalarındaki artış ve yoksulluk sınırının giderek yükselmesi dikkat çekti.

TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, bir ailenin sadece gıda değil, giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu harcamalarını da karşılayabilmesi için gereken yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı son 12 ayda yüzde 48,72’lik bir artış gösterdi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken asgari gıda harcaması, yani açlık sınırı ise eylül ayında 19 bin 830 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı, geçen aya göre yüzde 2,90 oranında bir arttı.

Kırmızı et fiyatında kısmi düşüş

Gıda fiyatlarındaki artış genel olarak devam ederken, kırmızı et fiyatlarında kısmen bir düşüş gözlemlendi. Dana etinin kilogram fiyatı 26 lira, kuzu etinin ise 12 lira azaldı. Buna karşılık tavuk ürünleri fiyatları sabit kaldı.

Sebze ve meyve fiyatlarında artış

Meyve ve sebze fiyatlarında ortalama artışlar devam etti. Meyve fiyatları 3 lira, sebze fiyatları ise ortalamada 10 liralık bir artış gösterdi. Pirinç, bulgur ve makarna fiyatları sabit kalırken, ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 liralık bir artış görüldü.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama miktarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında gerçekleşti. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 25 bin 706 lira olarak belirlendi.