Denizli'de Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok Çok Sayıda Gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermedi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyonda, 8 gram uyuşturucu madde, 132 gram uyuşturucu bitki, 10 gram skunk, 18 adet uyuşturucu hap, 2 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 29 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen tüm uyuşturucu maddeler ve aparatların muhafaza altına alındığı, yakalanan şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.