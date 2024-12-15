Kuşadası Belediyesi, mevsim şartlarına bağlı olarak Kasım ile Mart ayları arasında gerçekleştirdiği ağaç budama çalışmalarını, kışın ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamaya dönüştürüyor. Belediye, budama sırasında elde edilen dallar, kökler ve gövdeleri toplayarak, bu atıkları kışlık yakacak haline getiriyor.

Ağaç atıkları kışlık odun olarak kullanılacak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan ağaç atıkları, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan çalışma merkezine götürülüp, sobaya sığacak boyutlarda kesiliyor. Ardından bu atıklar, paketlenerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği adreslere, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere teslim ediliyor.

Çevre koruma ve yardım hizmeti bir arada

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kış boyunca bu desteklerin süreceğini belirterek, "Yakın zamanda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize soba yardımına da başlayacağız. Ayrıca gıda kolisi dağıtımlarımız da sürüyor. Bu uygulama ile çevreyi koruyup, atıkları değerlendirmiş oluyoruz" dedi.