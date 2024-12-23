Adalet Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 stajyer kontrolör alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama usulüyle yapılacak.

Başvuru şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için şu şartlar aranıyor:

Eğitim Şartı: Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Şartı: 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

Başvurular, 24 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirecek. Posta veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru için adaylar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler.

Sınav ve sonuçlar

Başvuru sonuçları ve sözlü sınav tarihleri, www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Önemli tarihler:

Başvuru Başlangıç: 24 Aralık 2024

Başvuru Bitiş: 3 Ocak 2025 (Saat 23:59)

Adalet Bakanlığı, adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Sözlü sınavın tarihi ve detaylarına ilişkin açıklamalar, başvuruların ardından ilan edilecek.