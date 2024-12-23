Türk Patent ve Marka Kurumu, Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı pozisyonlarında görevlendirilmek üzere toplam 30 kişilik kadro için sözlü giriş sınavı yapacak. Başvurular 24 Aralık 2024 Salı günü başlayacak ve 24 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Başvuru şartları

Adayların sınava başvurabilmesi için şu kriterleri sağlaması gerekiyor:

Eğitim Şartı: Sanat fakülteleri, tasarım bölümleri veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Şartı: Geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) belirtilen puan türünden asgari puanı almış olmak.

Dil Şartı: YDS İngilizce sınavından en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavlardan buna denk puan almış olmak.

Yaş Şartı: 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru süreci

Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden kabul edilecek. Adayların, başvurularını “Başvurularım” ekranından kontrol ederek “Başvuru Alındı” ibaresini görmeleri gerekiyor. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenecek sözlü sınava katılacak. Sınav tarihi ve detayları daha sonra duyurulacak.

Son tarih 24 Ocak 2025

Adaylar, başvurularını 24 Aralık 2024 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlamak zorunda. Başvuruların zamanında ve eksiksiz yapılması gerektiği vurgulandı.