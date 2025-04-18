Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Adalı Kart uygulaması, 15 ay gibi kısa sürede 44 bin 601 kullanıcıya ulaşarak kent sakinlerine önemli avantajlar sundu. 70 işletmede yüzde 20 ila 30 arasında indirim sağlayan kart, hem vatandaşların bütçesine katkı sunuyor hem de yerel esnafın satışlarını artırıyor.

Adalı Kart’a ilgi büyüyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Adalı Kart, Kuşadası’nda hemşehri bilincini güçlendirirken yerel ekonomiye de canlılık kazandırıyor. Başkan Ömer Günel döneminde başlatılan uygulama, yalnızca merkezdeki işletmelerde değil, Yaylaköy ve Kirazlı gibi çevre mahallelerde de esnaf tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Üye işyeri sayısı 70’e ulaştı

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Arya Tesisleri'nde yüzde 30, Halk Ada Market’te yüzde 20 oranında indirim sağlayan Adalı Kart, Kirazlı Bahçe Kahvaltı Evi ve Belen Çoban Sofrası’nın sisteme dahil olmasıyla 70 işletmede geçerli hale geldi. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor.

Hemşehri kartı esnafa da kazandırıyor

Adalı Kart’ın esnafa sağladığı katkılara dikkat çeken Kirazlı Bahçe Kahvaltı Evi işletmecisi Meryem Gür ve Belen Köy Sofrası işletmecisi Utku Zan, uygulamanın hem müşteri memnuniyetini hem de satışları artırdığını belirtti. Her iki işletmeci de Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederek uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.