Meslek sahibi olarak sektöre adım atmak isteyen İzmirlilerin yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası oldu. Ücretsiz başlatılan Pastacı Çıraklığı kursu ile mesleği A’dan Z’ye keşfeden kursiyerler, pastacılığın renkli dünyasında eğlenerek öğreniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, verdiği mesleki ve teknik eğitimlerle yurttaşlara istihdam olanakları yaratırken, sektörün ihtiyacı olan eleman ihtiyacını da karşılamaya aracılık ediyor.

Kentteki 28 kurs merkeziyle özellikle gençlere ve kadınlara farklı meslekler öğreten Fabrika, Pastacı Çıraklığı kursu ile pastacılığın püf noktalarını kursiyerlere aktarıyor. Meslek edinmek ya da kendini geliştirmek için kursa katılan kursiyerler, 124 saatlik eğitimin sonunda mezun olarak pastacılık sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Kurs hakkında bilgi veren Meslek Fabrikası Müdürü Zeki Kapı, “Kursiyerlerimiz, 124 saatlik eğitimin sonunda 20 Eylül’de eğitimi tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alacak. Özellikle kadınların ve gençlerin sosyo ekonomik hayata katılımlarını, bu kurstan mezun olduktan sonra kendi gelişimlerini gerçekleştirmelerini, istihdam edilmelerini hedefliyoruz” dedi.



