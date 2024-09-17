Osmancık'ta kontrolden çıkan motosiklet, çöp konteynerine çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çorum'un Osmancık ilçesinde, Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşanan trafik kazasında bir motosiklet çöp konteynerine çarptı. Kaza sonucunda sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kaza, 19 AFG 278 plakalı motosikletin sürücüsü S.O.'nun kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Motosikletin yol kenarındaki çöp konteynerine çarpmasıyla meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

Sürücü sağlık yardımını reddetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.O.'yu hastaneye gitmeye ikna etmeye çalıştı, ancak sürücü sağlık yardımını reddetti. Kazada sadece küçük sıyrıklarla kurtulan S.O., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Motosiklet hasar gördü

Kazanın ardından hasar gören motosiklet, ruhsat sahibi olan S.O.'nun annesine teslim edildi. Kazanın detaylarına ilişkin soruşturma ise emniyet tarafından devam ettiriliyor.