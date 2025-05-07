Adana 01 FK ile Altınordu, 8 Mayıs'ta Play-Off mücadelesine çıkıyor. Maç saat 16.00'da başlayacak ancak herhangi bir yayıncı kanaldan canlı yayınlanmayacak.

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Adana 01 FK - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta? (08 Mayıs 2025)

TFF 2. Lig Play-Off heyecanı 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Adana'da yaşanacak. Adana 01 FK ile Altınordu, yarı final turu için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati 16:00.

Adana 01 FK - Altınordu maçı için televizyon veya dijital platformda yayın yapılmayacağı bildirildi. Karşılaşma canlı yayınlanmayacak. Maç bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Yayın Türü
Adana 01 FK - Altınordu Yayın Yok 16:00 Canlı Yayın Yok

Adana 01 FK - Altınordu karşılaşması nerede oynanacak?

Karşılaşma, Adana 01 FK'nın ev sahipliğinde Adana Stadyumu'nda oynanacak. TFF 2. Lig Play-Off mücadelesinde seyir zevki yüksek bir maç bekleniyor.

TFF 2. Lig Play-Off karşılaşmalarının bazıları yayın hakları nedeniyle ekranlara gelmemektedir. Adana 01 FK - Altınordu maçı da bu kapsamda canlı yayın programında yer almamaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ