Maç detayları
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Maç, 31 Ağustos 2024'te saat 21.45'te başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'ne veda
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a yenilerek organizasyona veda etti. Adana Demirspor maçı, Süper Lig'de moral bulma fırsatı olacak.
Sanchez maçta yok
Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, sağ üst arka adale grubundaki sakatlık nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Editör: Sezin Türkyılmaz