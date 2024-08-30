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Maç detayları

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Maç, 31 Ağustos 2024'te saat 21.45'te başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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Şampiyonlar Ligi'ne veda

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a yenilerek organizasyona veda etti. Adana Demirspor maçı, Süper Lig'de moral bulma fırsatı olacak.

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Sanchez maçta yok

Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, sağ üst arka adale grubundaki sakatlık nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Editör: Sezin Türkyılmaz