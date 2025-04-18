Adana Demirspor ile Trabzonspor, 19 Nisan’da Süper Lig mücadelesinde karşılaşacak. Yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu.

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Sporseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor. Adana Demirspor – Trabzonspor maçı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Adana Demirspor-Trabzonspor Maçı Bein Sports 1 yayın bilgileri

Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden ve Türksat uydusu ile internet platformlarından şifreli olarak izlenebilmektedir.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman?

Adana Demirspor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı saat kaçta?

Karşılaşma Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

Mücadele, Adana'da bulunan Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.