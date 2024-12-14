Adana’nın Kozan ilçesi Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkisinde çıkan orman yangını, dün gece saatlerinde alevlerin yükselmesiyle fark edildi. İhbar üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi.

Rüzgar yangını hızla yaydı

Yangın, saat 22.00 sıralarında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 8 arazöz, 4 su tankı ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahalede bulundu. Ayrıca 60 personel, jandarma ve Kozan Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

Yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Ekiplerin etkili çalışmasıyla yangın, gece saat 00.30'da tamamen kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucunda yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebine dair incelemeler sürüyor.

Ekiplerin yoğun çabası takdir topladı

Bölgede yapılan hızlı müdahale, yangının daha geniş bir alana yayılmasını engelledi. Yangının etkileri ve hasarın tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.