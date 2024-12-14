İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Ankara Caddesi üzerinde Kemalpaşa istikametine doğru Otoyol katılım mevkiinde bir trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri hızla alındı ve araçların yol dışına çıkarılma çalışmaları devam ediyor.

Trafik yoğunluğu başladı

Kazanın etkisiyle, Ankara Caddesi üzerinde geriye doğru yoğun bir trafik oluştu. Emniyet yetkililerinin açıklamalarına göre, trafik sıkışıklığı akış sonunun 252 Sokak mevkiine kadar uzandığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarını dikkatli olmaya ve alternatif yolları değerlendirmeye çağırdı. Kazanın etkisiyle trafik akışının kesintiye uğradığı bu noktada, sürücülerden sabırlı olmaları ve güvenlik önlemlerine uymaları istendi.