Ankara'da bir polis memuru, nefes alamayan taksiciyi uygulayan Heimlich manevrası ile kurtardı. Olay, Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde meydana geldi.

Polis memurunun dikkatinden kaçmadı

Kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tutan polis memuru Gökhan Dağkıran, bir taksinin yavaşladığını fark etti. Taksi sürücüsü Gürkan Bayraktar, araçtan indiğinde nefes almakta zorlandığını gösteren belirtilerle karşı karşıya kaldı.

Heimlich manevrasını uyguladı

Hızla harekete geçen Dağkıran, Bayraktar'ın sırtına vurarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak değişen durumun düzelmeyince, hayatı kurtarıcı Heimlich manevrasını uygulamaya karar verdi. Bu kritik müdahale, taksicinin nefes almasını sağladı ve hayatları kurtardı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.