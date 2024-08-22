Törene geniş katılım

Adana Kemal Serhadlı POMEM'de gerçekleştirilen yemin töreninde, 30. dönem polis adaylarının mezuniyet heyecanı yaşandı. Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve mezun adayların aileleri katıldı. Etkinlik, okulun spor salonunda düzenlendi.

Yemin ve başarı belgeleri

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılırken, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri Vali Köşger tarafından takdim edildi. 350 polis adayı yemin ederek mezuniyetlerini kutladı.

Duygu dolu anlar

Yemin töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Mezun olan polis adayları, ailelerine sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Törende, adayların bu özel anlarını paylaştıkları aileleriyle birlikte büyük bir coşku yaşandı.