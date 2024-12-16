Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tohum önçimlendirme uygulamalarında sürdürülebilir bir yaklaşım olarak Biyoçar kullanımını ele alan bir çalıştay düzenledi. Etkinlikte, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelerek, biyoçarın tarımda nasıl daha verimli kullanılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulundular.

Biyoçarın potansiyeli ve önemi vurgulandı

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan EÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Jale Yanık, biyoçarın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkı sağladığını vurguladı. Yanık, biyoçarın biyokütleden elde edilen karbon zengini bir madde olduğunu ve enerji üretimi için kullanılmaması gerektiğini belirterek, bu malzemenin çevresel faydalarını anlattı.

Toprağa saygı ve Biyoçarın rolü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Kayıkçıoğlu, sürdürülebilir toprak yönetimi için biyoçarın önemine değindi. Kayıkçıoğlu, biyokömürün toprak yapısını düzenleyen bir materyal olduğunu ve bu alanda yasal mevzuat eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Ege Üniversitesi'nin başarılı projesi

Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Kadri Bozokalfa, Ege Üniversitesi'nin TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü "Tohum Önçimlendirme Uygulamalarında Sürdürülebilir ve Yenilikçi bir Yaklaşım: Biyoçar Kullanımı" projesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bozokalfa, projenin sürdürülebilir tarımda biyoçarın potansiyelini ortaya koyduğunu ve elde edilen bulguların pratiğe aktarılabileceğini vurguladı.