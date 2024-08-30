Adana'nın Aladağ ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak yağış, Köprücük Mahallesi Darıçukuru mevkiinde bir felakete yol açtı. Bayram Gök'e ait evin üzerine, yamaçtan kopan devasa bir kaya düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı, ancak evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kayanın kaldırılması için ekipler seferber oldu

Olayın hemen ardından bölgeye intikal eden ekipler, kayanın kaldırılması için çalışmalarına hızla başladı. Yetkililer, bu tür olayların tekrarlanmaması için bölgede ek önlemler alınacağını belirtti.