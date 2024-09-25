T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortak yürütücülüğünde gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Adanalılar için büyük bir heyecan kaynağı. Festivalin Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, bu yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurduğunu ve 1 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

Festivalin detayları ve katılım bilgileri

Tarih ve yer: TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda gerçekleştirilecek. Festivale katılmak isteyenler için online başvuru süreci başladı.

Rekor başvurular: Saymaz, “Bu yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. İlk yılımızda yalnızca 20 bin başvuru olmuştu. Bu durum, toplumumuzun bilim ve teknolojiye olan ilgisini gösteriyor,” dedi.

Şampiyonlar Ligi formatı ile yenilikler

Saymaz, bu yıl TEKNOFEST'te ilk defa "Şampiyonlar Ligi" formatını uygulayacaklarını belirtti. “Farklı görevlerin yer alacağı ve daha büyük ödüllerin dağıtılacağı bir alan oluşturacağız. Bu, çağımıza uygun birçok yeniliği hayata geçireceğimiz önemli bir adım,” diye ekledi.

Katılımcılara önemli bilgiler

Online başvuru: Katılımcıların, ‘Teknofest.org’ üzerinden akreditasyon yapmaları gerektiğini vurgulayan Saymaz, “Manuel kayıt süreci hem katılımcılar hem de organizasyon ekibi için zorlu olacaktır. Bu nedenle online başvuru yapmaları son derece önemli,” ifadelerini kullandı.

Ulaşım: Ziyaretçilerin toplu ulaşım araçlarıyla festivale gelmeleri, operasyon kabiliyetinin artırılması açısından önerildi. Saymaz, “Erken saatlerde orada olmaları, hem vatandaşlar hem de bizim için oldukça önemlidir,” dedi.

Adana'da bu yıl gerçekleşecek TEKNOFEST, bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek büyük bir organizasyon. Online başvuru ve erken katılım önerileriyle, etkinlik için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.