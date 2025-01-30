Adana’da 2,5 ay önce doğan bebeklerinin topuk kanı alınmasını reddeden Murat (40) ve Seda (35) Ç. çifti hakkında, Sağlık Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Baba Murat Ç., ifadesinde “Aşı, topuk kanı, sağlık taraması ve türevlerini içeren hiçbir tıbbi dayatma ve müdahaleyi kabul etmiyoruz. Rızamız dışında işlem yapılmasını istemiyoruz” diyerek sağlık müdahalesine karşı olduklarını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, aileyle görüşerek topuk kanı taramasıyla teşhis edilebilen kalıtsal hastalıklar hakkında bilgi verdi. Ancak, aile bu işlemi kabul etmedi.

Mahkeme kararı: Vasi amca oldu

Yaşanan süreç sonrası Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, ebeveynlerin tıbbi işlemleri reddetmesinin çocuğun sağlık hizmeti almasını riske attığını belirterek, bebekle ilgili sağlık işlemlerinin takibi için amcasını yetkilendirdi.

İkna olmayan ailelere hukuki süreç başlatılıyor

Yetkililer, İl Sağlık Müdürlüklerinin aşı ve topuk kanı alımını reddeden aileleri ikna etmek için sağlık ekipleri görevlendirdiğini belirtti. Ailelerin eğitim ve kültürel durumuna göre bilgilendirme yapıldığını, ancak ikna süreci başarısız olursa hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Bu süreçte mahkeme, çocuğa vasi tayin edebiliyor ve aileyi dinleyerek karar veriyor.

Topuk kanı taraması, yenidoğan bebeklerde erken teşhisle tedavi edilebilen metabolik hastalıkları belirlemek için hayati önem taşıyor.