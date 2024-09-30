Ligde şampiyonluk mücadelesi veren, flaş Adis Jahovic ve Berkan Emir transferleriyle ses getiren Narlıdere Belediyespor, kendi sahasında Güzelbahçe FK'yı ağırladı. Narlıdere Ali Artuner Sahasında oynanan karşılaşmayı Güzelbahçe FK 2-0 kazandı ve puanını 9 yaparak liderliğini korudu. Narlıdere Belediyespor ise sahasında aldığı bu mağlubiyetle 6 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. Dolu tribün karşısında oynanan mücadeleden Güzelbahçe FK galip ayrılmasını başardı.

Karşılaşmadan anlar

Hanzade Mimarlık 1. Amatör Küme 4. Grup’ta ilk iki haftayı galibiyetle kapatan iki şampiyon adayının mücadelesinde gülen taraf Güzelbahçe FK oldu. Güzelbahçe temsilcisi, deplasmandaki karşılaşmada Berkan Emir ve Adis Jahoviç’i kadrosunda bulunduran Narlıdere Belediyesi’ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 33. dakikasında Güzelbahçe temsilcisi 1-0 öne geçti. Ogün Bulut ceza alanının sol çaprazından müthiş bir vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarısı 1-0 Güzelbahçe ekibinin önde bitirdiği maçın 71. dakikasında fark ikiye çıktı. Ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Mateus De Almedia Jorge Luiz’in şutunda top, Narlıdere fileleriyle buluştu: 2-0. Mateus De Almedia Jorge Luiz aşırı bir gol sevinci yaşayınca ikinci sarı kartla kırmızı kartı görüp oyun dışı kaldı. Kalan süreyi 10 kişi oynayan Güzelbahçe FK sahadan 2-0 üstünlükle ayrılmasını bilirken, üçte üç yaparak zirvede yer aldı.