Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gece saatlerinde kömür sobasından çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, bir ailenin kabusu oldu. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırılırken, evdeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kömür sobası kıvılcımı yangına dönüştü

Olay, Girne Mahallesi 6073 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Kömür sobasının borusundan çıkan kıvılcımlar, koltuklara sıçrayarak yangına neden oldu. Yangın kısa sürede halı ve perdeleri de sardı. Ev sakinleri yangını fark ederek müdahale etmeye çalıştı ancak yoğun duman nedeniyle başarılı olamadılar.

7 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında evde bulunan Haci K. (48), Sabahattin K. (25), Muhammet K. (16), Kamile K. (50), Zeynep Nida K. (8), Merve K. (18) ve Ahmet K. (59) dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından aile üyelerini Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın nedeniyle evdeki eşyalar tamamen küle döndü.