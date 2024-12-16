Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında, Ousseynou Ba'nın Edin Dzeko'ya yaptığı faul kırmızı kartla sonuçlandı. Senegalli oyuncu, maç sonrası bir özür mesajı yayımladı.

Dzeko'ya kafayla müdahale

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru, Başakşehirli Ba'nın Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya yaptığı sert müdahale kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu karar, hem saha içindeki dengeyi değiştirdi hem de sosyal medyada gündem oldu.

Ba’dan özür açıklaması

Ousseynou Ba, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisiyle kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir camiasından özür dilerim."