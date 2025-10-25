İzmir’in Buca ilçesinde, eski eşini bıçakla yaralayan M.O. adlı şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığı, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sinirlerine hakim olamayan şahıs eşini defalarca bıçakladı
İzmir’in Buca ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, M.O. (37) ile eski eşi M.U. (37) arasında evde başlayan tartışma apartman girişinde kavgaya dönüştü.
Sinirlerine hakim olamayan M.O., yanında taşıdığı bıçakla eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde M.U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi.
Zanlı kısa sürede yakalandı
Olay sonrası kaçan M.O., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Torbalı ilçesinde yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen M.O., cezaevine gönderildi.
Kıskançlık nedeniyle saldırmış
Soruşturma kapsamında, şüpheli M.O.’nun daha önce eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.
Olayın, kıskançlık nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü.
Emniyet yetkilileri, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı hassasiyetle çalışıldığını belirterek, benzer durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya ALO 183 Sosyal Destek Hattı üzerinden yardım talebinde bulunabileceklerini hatırlattı.