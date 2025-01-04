Myanmar Devlet İdare Konseyi (SAC) Başkanı General Min Aung Hlaing, 77. Bağımsızlık Günü kapsamında 5 bin 864 mahkuma af çıkardığını duyurdu. Af kararıyla serbest bırakılanların 180'inin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Ancak, serbest kalan mahkumlar tekrar suç işlerse, af edilen cezaları yeniden hapis cezasına dönüştürülecek.

Bazı mahkumların ceza süreleri kısaltıldı

Af kararına ek olarak, 144 mahkumun müebbet hapis cezası 15 yıla indirildi. Myanmar'da bayramlar ve önemli günlerde toplu af uygulamaları geleneksel hale gelmiş durumda.

Eski lider Aung San Suu Kyi, Cunta rejiminin tutuklusu

Myanmar'da darbe sonrası tutuklu bulunan eski lider Aung San Suu Kyi, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarıyla 1 Şubat 2021’de darbe yapan askeri yönetim tarafından tutuklanmıştı. Cunta, Suu Kyi ve birçok hükümet yetkilisini tutuklarken, protestoları şiddetle bastırmış ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Suu Kyi, askeri mahkemelerde yargılanarak 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar'da demokrasi arayışı ve uluslararası tepkiler

Myanmar'daki askeri yönetim, uluslararası kamuoyundan sert tepki alırken, demokrasi yanlısı gösteriler ve kitlesel protestolar kanlı bir şekilde bastırıldı. Suu Kyi'nin cezası ve darbe sonrası gelişmeler, dünya çapında geniş yankı uyandırdı.