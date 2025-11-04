AFAD, 2025 yılı personel alımı kapsamında 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edecek.

Başvuru süreci şu tarihler arasında olacak:

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden,
👉 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı adresinden çevrim içi olarak yapılacak.

Kariyer Kapısı dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Kadro Adı Kadro Sayısı KPSS Puan Türü Asgari Puan
Arama ve Kurtarma Teknikeri 77 KPSSP93 60
Arama ve Kurtarma Teknisyeni 1173 KPSSP94 60