AFAD, 2025 yılı personel alımı kapsamında 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edecek.
Başvuru süreci şu tarihler arasında olacak:
-
Başvuru başlangıcı: 5 Kasım 2025, saat 10.00
-
Son başvuru tarihi: 11 Kasım 2025, saat 17.00
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden,
👉 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı adresinden çevrim içi olarak yapılacak.
Kariyer Kapısı dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Alım Yapılacak Kadrolar
|Kadro Adı
|Kadro Sayısı
|KPSS Puan Türü
|Asgari Puan
|Arama ve Kurtarma Teknikeri
|77
|KPSSP93
|60
|Arama ve Kurtarma Teknisyeni
|1173
|KPSSP94
|60