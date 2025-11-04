UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool ile Real Madrid bu akşam Anfield Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maç Türkiye’de Tabii Spor’dan canlı yayınlanacak. İşte Liverpool - Real Madrid maç kadrosu ve Arda Güler’in ilk 11’deki yeri.
LIVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool - Real Madrid mücadelesi Türkiye’de Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maç saat 23.00’te başlayacak ve yalnızca üyelik sistemiyle platform üzerinden HD kalitede izlenebilecek.
LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA?
Stadyum: Anfield Stadyumu
Saat: 23.00
Hakem: Henüz resmi açıklama yapılmadı
REAL MADRİD LİVERPOOL TAKIM KADROLARI VE MUHTEMEL İLK 11'LER
Liverpool 11’i:
Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike
Real Madrid 11’i:
Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe
REAL MADRİD LİVERPOOL YURT DIŞI ŞİFRESİZ YAYIN KANALLARI
Liverpool - Real Madrid maçını yurt dışında bazı kanallar şifresiz yayınlayacak:
ABD: TUDN USA
Almanya: DAZN
Arjantin: TNT Sports
Belçika: Prime Video
Hırvatistan: Arena Sport 1 HR
Slovakya: Nova Sport 6
Ukrayna: MEGOGO Football 1
REAL MADRİD LİVERPOOL MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?
Türkiye’de: Tabii Spor platformu üzerinden, üyelik ile HD kalitede
Yurt dışında: Yukarıdaki resmi yayıncı kanallar aracılığıyla şifresiz veya ücretli
Not: TRT Spor veya TRT 1’de maç yayınlanmayacak.
Liverpool - Real Madrid maçını yasa dışı platformlardan izlemek risklidir ve yasal değildir. En güvenli yöntem resmi platform olan Tabii Spor üzerinden takip etmektir.