UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool ile Real Madrid bu akşam Anfield Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maç Türkiye’de Tabii Spor’dan canlı yayınlanacak. İşte Liverpool - Real Madrid maç kadrosu ve Arda Güler’in ilk 11’deki yeri.

LIVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid mücadelesi Türkiye’de Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maç saat 23.00’te başlayacak ve yalnızca üyelik sistemiyle platform üzerinden HD kalitede izlenebilecek.

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA?

REAL MADRİD LİVERPOOL TAKIM KADROLARI VE MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool 11’i:
Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike

Real Madrid 11’i:
Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

REAL MADRİD LİVERPOOL YURT DIŞI ŞİFRESİZ YAYIN KANALLARI

Liverpool - Real Madrid maçını yurt dışında bazı kanallar şifresiz yayınlayacak:

  • ABD: TUDN USA

  • Almanya: DAZN

  • Arjantin: TNT Sports

  • Belçika: Prime Video

  • Hırvatistan: Arena Sport 1 HR

  • Slovakya: Nova Sport 6

  • Ukrayna: MEGOGO Football 1

Liverpool Real Madrid Canli Nereden Izlenir Arda Guler Ilk 11-1

REAL MADRİD LİVERPOOL MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

  • Türkiye’de: Tabii Spor platformu üzerinden, üyelik ile HD kalitede

  • Yurt dışında: Yukarıdaki resmi yayıncı kanallar aracılığıyla şifresiz veya ücretli

Not: TRT Spor veya TRT 1’de maç yayınlanmayacak.

Liverpool - Real Madrid maçını yasa dışı platformlardan izlemek risklidir ve yasal değildir. En güvenli yöntem resmi platform olan Tabii Spor üzerinden takip etmektir.