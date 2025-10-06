Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 10.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem sabah saatlerinde hissedildi

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesi merkezli deprem saat 08.42’de kaydedildi. Çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD: "Durumu yakından takip ediyoruz"

AFAD, depremin ardından bölgedeki ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi. Kurumun açıklamasında, “Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası saha tarama çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar uyarıyor

Jeoloji mühendisleri, artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Bölge genelinde son günlerde düşük şiddetli sarsıntıların arttığı gözlemleniyor.