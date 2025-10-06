Etkinliğe, Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Onur Satıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, belediye personeli, hayvanseverler ve çok sayıda minik öğrenci katıldı.

Ziyaret boyunca öğrenciler, barınakta bulunan sevimli dostlarla vakit geçirerek onlara mama ve çeşitli hediyeler verdi. Gün boyu süren etkinlikte, barınak sakinleri ilgi ve sevgi dolu anlar yaşadı. Jandarma'nın arama kurtarma köpeği Çilek, yaptığı gösterilerle çocukların sevgilisi oldu. Günün sonunda yapılan açıklamada, tüm vatandaşlara sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yapıldı. 'Satın alma, sahiplen!' mesajıyla farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinlikte, her canlının yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.