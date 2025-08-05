Rüzgâr enerjisi sektörünün önemli ekipman üreticileri arasında yer alan Ateş Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi ile protokol imzalayarak sektörde ihtiyaç duyulan ara işgücünü yetiştirmek için harekete geçti. Protokol kapsamında, Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı”na destek verildi. 13 Ağustos’a kadar tercihleri sürecek olan programa kayıt yaptıran öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından Ateş Çelik’in Bergama’daki fabrikalarında görev alma şansı yakalayacak.

İzmir’in enerji yatırımları nitelikli iş gücü talebini artırıyor

Ateş Çelik Yönetim Koordinasyon Direktörü Samet Güldoğan, protokol ile ilgili yaptığı değerlendirmede, İzmir’in rüzgâr enerjisi sektöründeki kümeleşme başarısına dikkat çekti. Yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülebilir şekilde büyümesi için nitelikli işgücünün önemine vurgu yapan Güldoğan, yeni eğitim programının sektör için büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Eğitim programı 4 dönem sürecek, son dönem fabrikada yapılacak

İşletmede Mesleki Eğitim (İŞME) kapsamındaki programda, öğrenciler ilk üç dönemi okulda geçirirken, dördüncü dönemde eğitimlerini Ateş Çelik’in fabrikalarında tamamlayacak. Başarılı öğrenciler mezuniyet sonrası Ateş Çelik bünyesinde istihdam edilebilecek. Programda öğrenciler; enerji dönüştürme sistemleri, güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri, jeotermal enerji uygulamaları gibi birçok alanda teorik ve uygulamalı dersler alacak.

Bergama, enerji sanayisi için stratejik merkez haline geliyor

Güldoğan, İzmir’in sahip olduğu üretim altyapısına da değinerek şu bilgileri verdi: “İzmir, Türkiye’deki dört kanat fabrikasının tamamına ve yedi kule fabrikasının dördüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’deki her beş rüzgâr santralinden biri bu bölgede yer alıyor. Çandarlı Limanı, Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Bergama OSB, demiryolu ve otoyol bağlantıları sayesinde Bergama, Türkiye’nin sanayi kümelenmesi açısından önemli merkezlerinden biri hâline geliyor.”

Program 30 öğrenciyle başlayacak

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı’na ilk aşamada 30 öğrenci kabul edilecek. Öğrenciler Bergama KYK yurtlarında barınabilecek. Program, özellikle Bergama, Aliağa, Kınık, Soma ve Dikili gibi çevre ilçelerde yaşayan ve enerji sektöründe kariyer hedefleyen gençlere önemli bir fırsat sunuyor.