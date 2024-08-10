Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bolvadin ilçe bağlantı yollarında gerçekleştirilen denetimde durdurulan 271 araçtaki 402 sürücü ve yolcunun Genel Bilgi Taraması (GBT) sistemi üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Dron destekli yapılan denetimde araçların ve sürücülere evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere ise toplamda 6 bin 600 TL cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA