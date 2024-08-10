İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri, İzmir-Midilli seferlerinin Manisa'dan daha fazla vatandaş tarafından kullanılabilmesi için ortak bir iş birliği başlattı. Bu çerçevede, Cuma günleri İzmir Limanı'ndan hareket eden Midilli seferlerine Manisa'dan otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca, dönüş seferleri için de Manisa’ya otobüs hizmeti sunulacak.

Manisa'dan İzmir'e ulaşım kolaylığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün, Manisa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdiği iş birliği, Manisalılara büyük bir ulaşım kolaylığı sağlıyor. Cuma günleri Manisa Eski Garaj karşısından saat 06.00’da hareket edecek otobüsler, Alsancak Limanı’na ulaşacak. Pazar akşamları ise Alsancak Limanı’ndan saat 20.00’de kalkacak otobüsler, Manisa’ya dönüş sağlayacak.

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, “Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen Midilli seferlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Taşınan yolcu sayısı üç yılda üç kat arttı” dedi. Manisa'dan gelen katılım taleplerinin artmasıyla birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Cuma günleri düzenlenen seferlere ulaşım avantajı sağlandığını belirten Marım, “Yolcularımızı güvenli ve konforlu şekilde Midilli’ye götürüp getiriyoruz. 27 Eylül’e kadar devam eden seferlerimizden daha fazla vatandaşımızın yararlanmasını sağlamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bilet ücretleri

İzmir-Midilli seferlerinde ‘kapıda vize’ uygulaması geçerli. Yolcular, vize başvurusu için İZDENİZ Satış Ofisi’ni arayarak randevu almalı ve gerekli evrakları en az beş gün önceden ofise iletmelidir. Yetişkinler için kapı vizesi ücreti 80 Euro, 0-18 yaş arası için ise 20 Euro’dur. Kapı vizesi, en fazla 6 gece ve 7 gün geçerli olup, sadece bilet alınan ada için geçerlidir.

Bilet fiyatları, Cuma hareketli seferlerde (Cuma gidiş-Pazar dönüş) 0-7 yaş için tek yön 5 Euro, gidiş-dönüş 8 Euro; 8-18 yaş için tek yön 22,5 Euro, gidiş-dönüş 34 Euro; tam bilet tek yön 45 Euro, gidiş-dönüş 68 Euro’dur. Çarşamba hareketli seferlerde ise 0-7 yaş için tek yön 5 Euro, gidiş-dönüş 8 Euro; 8-18 yaş için tek yön 20 Euro, gidiş-dönüş 30 Euro; tam bilet tek yön 40 Euro, gidiş-dönüş 60 Euro’dur.

İki belediyenin iş birliği

İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri arasındaki bu örnek iş birliği, bölgeler arası ulaşımda önemli bir kolaylık sağlarken, Midilli’ye düzenlenen seferlerin daha fazla kişi tarafından kullanılmasını hedefliyor. İki belediyenin ortak çalışması, bölge halkı için seyahat imkanlarını genişletmeye devam ediyor.