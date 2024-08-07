Afyonkarahisar'ın çeşitli bölgelerinde, 8 Ağustos'ta Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler...

Tarih ve Saat: 08.08.2024 - 09:00 ile 08.08.2024 - 11:00

Etkilenecek Bölgeler:

Merkez - Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi: 1000, 971-999 Sokaklar, Çevre Yolu Bulvar, Seyhan Cadde, Tuna Cadde

Merkez - Sahipata Mahallesi: 1002, 643, 924-965 Sokaklar, Ceyhan Cadde, İshak Hoca Cadde, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvar, Seyhan Cadde, Şehit Abdülkadir Kocatürk Cadde, Tuna Cadde

Merkez - Veysel Karani Mahallesi: 1091-1103 Sokaklar

Merkez - Yenice Mahallesi: 1230, 1232-1235, 1289-1292, 1294 Sokaklar, 2058, 2069 Sokaklar, İsmet Atilla Cadde

Önemli Not: Çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Tarih ve Saat: 08.08.2024 - 10:00 ile 08.08.2024 - 16:00

Etkilenecek Bölgeler:

Merkez - Taşlıca Mahallesi: Ayaz Sokak

Çay İlçesi: Göcen, Kılıçyaka Köyü, Botaş, Natura Mermer, Ceda Doğaltaş, Demmer, Superonline, Taş Zamanı, Turkcell, Tunç-Ay

Şuhut İlçesi: Bozan Köyü

Önemli Not: Çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Tarih ve Saat: 08.08.2024 - 10:00 ile 08.08.2024 - 14:00

Etkilenecek Bölgeler:

Merkez - Akçin Mahallesi: 2651, 2685 Sokaklar

Beyyazı - Atatürk Mahallesi: Akpınar, Altunkaya, Aşkaroğlu Sokaklar, Atatürk Cadde, Beyler Sokak, Canyandı Cadde, Çakıroğlu Sokak, Değirmen Yolu Sokak, Eğsen Sokak, Eşrefoğlu Sokak, Fatih Cadde, Fatih Çıkmazı Sokak, Gökpınar Sokak, Gümüş Sokak, Hal Sokak, Hayran Veli Sokak, İbişoğlu Sokak, Kazım Karabekir Cadde, Kerman Sokak, Koçak Sokak, Kumartaş Yolu Cadde, Kurtuluş Sokak, Millet Cadde, Susuz Yolu Cadde, Tınaztepe Çıkmaz Sokak, Uğur Sokak, Ünal Sokak, Velikadir Sokak, Yunus Emre Sokak

Beyyazı - Cumhuriyet Mahallesi: Atatürk Cadde, Cumhuriyet Cadde, Çiğdem Sokak, Gül Sokak, Kocatepe Cadde, Lale Sokak, Mevlana Cadde, Sümbül Sokak

Beyyazı - Örnek Mahallesi: Ağyolları Yolu Cadde, Akyol Sokak, Aşık Veysel Cadde, Aşık Veysel Çıkmazı Sokak, Aşkaroğlu Sokak, Atatürk Cadde, Atatürk Çıkmazı Sokak, Bahar Sokak, Çiyiltepe Sokak, Dede Sokak, Efe Sokak, Gelincik Sokak, Karakuyu Sokak, Kurs Yokuşu Sokak, Mevlana Cadde, Murat Dede Sokak, Ömeroğlu Sokak, Sarnıç Yolu Cadde, Susuz Yolu Cadde, Şahanoğlu Sokak, Yiğit Sokak

Önemli Not: Çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Afyonkarahisar’da elektrik kesintisinden etkilenebilecek olan bölgeler ve saatler yukarıda belirtilmiştir. Elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgi için Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Elektriklerin geri gelmesi belirtilen saatten önce olabilir, bu nedenle çalışmaların seyrini takip etmek önemlidir.