Bodrum Belediyesi'nin çevre temizliği için düzenlediği "Denize En Çok Mavi Yakışır" deniz dibi temizliği projesinin 2024 yılı son etabı, Çiftlik Koyu'nda gerçekleştirildi.

Denize En Çok Mavi Yakışır

Bodrum Belediyesi'niDetaylı gövde metnin bu yılki deniz dibi temizliği çalışmasının son etabı, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Çiftlik Koyu'nda yapıldı. Etkinliğe Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem, Çiftlik Muhtarı Hasan Kocaman, belediye personeli ve gönüllü dalış ekibi katıldı. Temizlik çalışmalarında plastik, metal ve evsel atıklar dahil toplam 45 kg atık denizden çıkarıldı ve Bodrum Belediyesi Yalı Restaurant & Cafe – Plaj önünde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu yılki temizlik projesinde 13 farklı koyda temizlik çalışmaları yapıldı. Mayıs ayında başlayan projede Kumbahçe, Yalıkavak, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Gümbet, Gündoğan, Türkbükü, Torba, Güvercinlik ve Çiftlik koylarında toplam 7436 kg atık temizlendi. Deniz dibindeki bu temizlik çalışmalarının her yıl düzenli olarak devam etmesi planlanıyor.