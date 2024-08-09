Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, son bir aylık asayiş raporunu basın toplantısında açıkladı. 8 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen asayiş faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Vali Yiğitbaşı, toplam 2 bin 645 genel asayiş olayının meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 92’sinin aydınlatıldığını belirtti.

166 vatandaşa idari işlem

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan da hazır bulundu. Vali Yiğitbaşı, bu dönemde düzenlenen düğün, eğlence ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde yaşanan asayiş sorunlarına da değindi. Bu etkinliklerde havaya ateş açılması nedeniyle 166 vatandaş hakkında idari işlem yapıldığını, 485 silaha el konulduğunu, 453 bin 100 TL idari para cezası uygulandığını ve 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını söyledi.

Silah ve ceza artışı

Vali Yiğitbaşı, şehirdeki asayiş hizmetlerinde önemli bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, şehir girişlerindeki 38 yol uygulaması ve 137 şok uygulama sırasında 2 bin 610 şahıs ve bin 379 aracın sorgulandığını aktardı. Bu sorgulamalar neticesinde 2 aranan şahıs yakalanırken, 19 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 101 tüfek, 122 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 71 bıçak ve 2 bin 116 fişek ele geçirildi. Tabanca yakalamada bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85’lik bir artış yaşandı.

Uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede 108 olaya müdahale edildiğini ve 132 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığını belirten Vali Yiğitbaşı, bu şahıslardan 19’unun adli makamlarca tutuklandığını ifade etti. Ayrıca, uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 790 kök kenevir ve 15 bin 450 gram esrar ele geçirildiğini söyledi.