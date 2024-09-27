Afyonkarahisar, Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ilginç bir rekor denemesine sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla, 100’e yakın ustanın katkılarıyla 114.7 metrelik dev bir lokum yapıldı.

Tarihi Uzun Çarşı’da kurulan tezgahlarda, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnafının desteğiyle gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Rekor denemesi başarıyla tamamlandı ve Guinness Türkiye Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, denemenin Guinness Dünya Rekorları’na uygun olarak tescillendiğini duyurdu.

Bu başarı, Afyonkarahisar’ı bir kez daha gastronomi alanında dünya sahnesine taşıdı.