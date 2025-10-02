Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi yakınlarında iki TIR’ın çarpışması sonucu, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Konya-Afyonkarahisar yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı ve ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak açıldı.

2 TIR kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar yolu Çayırpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Konya yönünden Afyonkarahisar’a giden 55 RG 011 plakalı boş TIR ile 63 PY 400 plakalı saman balyası yüklü TIR çarpıştı.

3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 3’ü ağır 4 kişi olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çay, Bolvadin ve Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan dolayı kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak trafiğe açıldı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.