Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, otomobil bir koyun sürüsüne çarptı. Kazada 9 koyun telef oldu.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Y.S. adlı çoban, koyun sürüsünü yoldan geçirmeye çalışırken, M.K. yönetimindeki 40 AK 349 plakalı otomobil koyunları geç fark etti. Bu nedenle otomobil, koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 9 koyun telef oldu.

İnceleme başlatıldı

Olayın ardından jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgeye giderek inceleme başlattı.