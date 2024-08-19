O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sokak köpeklerinin tehlikeli davranışları devam ediyor

Nusaybin’de uzun yıllardır sokakları işgal eden başıboş köpekler, bu defa bir başka sokak köpeğine saldırarak korku yarattı. Olayın yaşandığı bölgede, başıboş köpeklerin saldırısının ardından köpeğin telef olduğu anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, köpeklerin sokaklarda yarattığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayvan Koruma Kanunu’nda değişiklik yapıldı

Hayvanların ve insanların güvenliği açısından başıboş köpek sorununa çözüm arayışları sürüyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile başıboş köpek sorununa karşı ilk adım atılmış oldu. Ancak, bu düzenlemelerin uygulanmaya başlaması beklenirken, köpek saldırıları hala devam ediyor.

Saldırının detayları ve vatandaşların tepkisi

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Devrim Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup başıboş köpek, sokakta karşılaştıkları bir köpeğe saldırdı. Saldırı sonucunda köpeğin ciddi şekilde yaralanarak telef olması, vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüler, köpeklerin sokaklarda yarattığı tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.