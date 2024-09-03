Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afyonkarahisar için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Afyonkarahisar’da yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normalleri üzerinde olacak.

3 Eylül 2024 Salı günü Afyonkarahisar’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 15 derece ile 27 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 45 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

4 Eylül 2024 Çarşamba günü Afyonkarahisar’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 14 derece ile 27 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 42 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

5 Eylül 2024 Perşembe günü Afyonkarahisar’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 14 derece ile 28 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 40 ile yüzde 92 arasında olması öngörülüyor.

6 Eylül 2024 Cuma günü Afyonkarahisar’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklığın 14 derece ile 28 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 40 ile yüzde 92 arasında olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Nemden korunma yolları

Çok sıcak havalarda, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, özellikle kalp damar, beyin ve ciltte ilgili rahatsızlıklar sık görülebiliyor. Özellikle tansiyon ve kalp hastası, diyabet ve kilo fazlası olanların mümkünse öğle saatleri dışında diğer zamanlarda dışarıda bulunmaması öneriliyor.

Çok uzun süren ağır spordan kaçınılmalı, spor için mümkünse akşam saatleri tercih edilmeli.

Kıyafetlerin sağlıklı olmasına, terleme yapmayacak veya teri emecek pamuklu ve açık renkli, rahat olmasına özen gösterilmeli, sentetik (naylon) oranı yüksek gömlek, pantolon, çorap, iç çamaşırından kaçınılmalı.

Gün içinde aşırı terleme varsa duş alınarak serinlenmeli.

Klimalara dikkat etmek, tam başımıza soğuk havanın gelmemesi için, havalandırma panelinin yönünü çevirmek, gerekirse kapatmak gerekir. Klimaların derecesi iyi ayarlanmalı, klimalar açık şekilde uyumamaya özen gösterilmeli.

Terleme ile sıvı kaybını telafi için, çay, su, soda, ayran gibi şekersiz ve asitsiz içecekler tercih edilmeli.