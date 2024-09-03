Efes Selçuk, bu yıl 54. kez düzenlenecek olan EFEST ile geçmişin izlerini ve geleceğin umutlarını kutlamaya hazırlanıyor. 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, hem yerel halkı hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçileri etkileyici bir kültürel deneyimle buluşturacak. "Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet" sloganıyla düzenlenen etkinlik, kapsamlı bir program sunuyor.

Festival korteji ve açılış

EFEST, 6 Eylül Cuma günü saat 18.30'da Belediye Hizmet Binası önünden hareket edecek Festival Korteji ile başlayacak. Kortej, Efes Selçuk'un canlı atmosferini yansıtacak ve festivale coşkulu bir başlangıç yapacak.

Celsus kitap günleri

Kitap severler için özel bir bölüm olan "Celsus Kitap Günleri" 6 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Selçuk Efes Kent Belleği'nde başlayacak. Yazar Duygu Özsüphandağ ve Murat Şahin'in "Hepsi Hikâye" konulu söyleşisi ve imza günü etkinliği ile kitapseverler buluşacak. 7 Eylül Cumartesi günü ise "Edebiyatta Mekân ve Kent Belleği" konulu söyleşi, 8 Eylül Pazar günü de "Dijital Çağın Çocukları" konulu panel gerçekleştirilecek.

Çocuklar için eğlence

Festivalin minik ziyaretçileri için Atatürk Anıtı arkasında bir çocuk eğlence parkı kurulacak. Oyun atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve şişme oyun parkurları ile dolu park, 15.00-23.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca, 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.30’da Çocuk Senfoni Orkestrası ve 8 Eylül Pazar günü saat 19.30’da Şubadap Çocuk Konseri ile çocuklar unutulmaz anlar yaşayacak.

Satranç turnuvası

EFEST'te, 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde Açık Satranç Turnuvası düzenlenecek. 8 Eylül Pazar günü ise turnuvanın finali yapılacak ve dereceye girenler ödüllerini alacak.

Mutfağın yıldızları

Festivalin mutfak etkinliklerinde, 7 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da ünlü şef Hazer Amani'nin katılımıyla Tadım Atölyesi düzenlenecek. Yöresel lezzetlerin sunulacağı etkinlik, festivalin son günü olan 8 Eylül Pazar günü de Şef Zeynep Tankaş’ın katkılarıyla devam edecek.

Konserler ve performanslar

EFEST, ünlü sanatçıların sahne alacağı performanslarla da dikkat çekiyor. 6 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Dj Erdem, 21.30'da ise OZBİ performans sergileyecek. 7 Eylül Cumartesi günü, Ata Meydanı’nda sokak sanatçılarının müzik performansları, Zara’nın konseri ile devam edecek. Festivalin finalinde ise 8 Eylül Pazar günü saat 21.30'da Norm Ender, "Parla" şarkısı ile festival alanını coşturacak