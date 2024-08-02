Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, jandarmayı gören define avcıları kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, Sorkun köyü Eski Koru mevkiinde gerçekleşti.

Kovalamaca yaşandı

Jandarma ekipleri, bölgede devriye gezdikleri sırada 3 şahsın kaçak kazı yaptığını fark etti. Şüpheliler, jandarma aracını görünce hızla kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan şahısların bulunduğu aracı kısa süreli bir kovalamacanın ardından durdurmayı başardı.

Araçta ele geçirilen ekipmanlar

Araçta yapılan aramada, dedektör, alan tarama cihazı ve bir ev feneri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Ö.G., A.G. ve A.O.A., jandarmadaki işlemlerine devam ediliyor. Şahısların kaçak kazı faaliyetleriyle ilgili soruşturma sürüyor.