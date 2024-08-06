Afyonkarahisar’da 07 Ağustos Çarşamba günü, Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılacak şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. 

Elektrik kesintisi olacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Merkez

Gazi Mahallesi

  • 536 - 556. Sokaklar
  • Adnan Menderes Bulvarı
  • İbni Sina Cadde
  • Şehit Nurullah Oymak Cadde
  • Şeyh Şamil Bulvar
  • Kocatepe Mahallesi
  • 548 - 573. Sokaklar
  • Adnan Menderes Bulvarı
  • İbni Sina Cadde
  • Şehit Abdullah Köse Cadde
  • Nazmi Saatçi Mahallesi
  • 575 - 601. Sokaklar
  • İbni Sina Cadde
  • Kocatepe Cadde
  • Şehit Mahmut Kavak Cadde
  • Şehit Sami Çifci Cadde
  • Şehit Yücel Başpınar Cadde
  • Şeyh Şamil Bulvar

Kesinti Süresi: 07.08.2024, 14:00 - 18:00

Gebeceler Mahallesi

Fatih, İstiklal, Kocatepe, Zafer ve Yeni Mahalleleri:

  • Altay Sokak
  • Atatürk Cadde
  • Bahçe Sokak
  • Baltacı Cadde
  • Bereket Sokak
  • Başak Sokak
  • Cumhuriyet Cadde
  • Fevzi Çakmak Cadde
  • Halil İbrahim Özsoy Bulvar
  • Hoca Hüseyin Bayram Cadde
  • Kazım Karabekir Cadde
  • Mustafa Yaşar Cadde
  • Osmanlı Cadde
  • Turgut Özal 1 Bulvar
  • Yunus Emre Cadde

Kesinti Süresi: 07.08.2024, 10:00 - 18:00

Hasan Karaağaç Mahallesi

  • 3441 ve 3442. Sokaklar
  • Şehit Murat Saraç Cadde

Kesinti Süresi: 07.08.2024, 10:00 - 14:00

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Dinar

Merkez Mahalleleri

  • Atatürk: 2. Ciritoğlu Sokak, Menderes Cadde, Santral Cadde
  • Bağlar: Kavak Sokak
  • Santral: Aydemir Sokak, Santral Cadde, Selanik Cadde

Kesinti Süresi: 07.08.2024, 10:00 - 15:00

Sandıklı

Sorkun Mahallesi

  • Yükseliş: Gelişim Sokak

Kesinti Süresi: 07.08.2024, 10:00 - 16:00

Kaynak: Haber Merkezi