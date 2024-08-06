Afyonkarahisar’da 07 Ağustos Çarşamba günü, Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılacak şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik kesintisi olacak ilçe ve mahalleler şöyle:
Merkez
Gazi Mahallesi
- 536 - 556. Sokaklar
- Adnan Menderes Bulvarı
- İbni Sina Cadde
- Şehit Nurullah Oymak Cadde
- Şeyh Şamil Bulvar
- Kocatepe Mahallesi
- 548 - 573. Sokaklar
- Adnan Menderes Bulvarı
- İbni Sina Cadde
- Şehit Abdullah Köse Cadde
- Nazmi Saatçi Mahallesi
- 575 - 601. Sokaklar
- İbni Sina Cadde
- Kocatepe Cadde
- Şehit Mahmut Kavak Cadde
- Şehit Sami Çifci Cadde
- Şehit Yücel Başpınar Cadde
- Şeyh Şamil Bulvar
Kesinti Süresi: 07.08.2024, 14:00 - 18:00
Gebeceler Mahallesi
Fatih, İstiklal, Kocatepe, Zafer ve Yeni Mahalleleri:
- Altay Sokak
- Atatürk Cadde
- Bahçe Sokak
- Baltacı Cadde
- Bereket Sokak
- Başak Sokak
- Cumhuriyet Cadde
- Fevzi Çakmak Cadde
- Halil İbrahim Özsoy Bulvar
- Hoca Hüseyin Bayram Cadde
- Kazım Karabekir Cadde
- Mustafa Yaşar Cadde
- Osmanlı Cadde
- Turgut Özal 1 Bulvar
- Yunus Emre Cadde
Kesinti Süresi: 07.08.2024, 10:00 - 18:00
Hasan Karaağaç Mahallesi
- 3441 ve 3442. Sokaklar
- Şehit Murat Saraç Cadde
Kesinti Süresi: 07.08.2024, 10:00 - 14:00
Dinar
Merkez Mahalleleri
- Atatürk: 2. Ciritoğlu Sokak, Menderes Cadde, Santral Cadde
- Bağlar: Kavak Sokak
- Santral: Aydemir Sokak, Santral Cadde, Selanik Cadde
Kesinti Süresi: 07.08.2024, 10:00 - 15:00
Sandıklı
Sorkun Mahallesi
- Yükseliş: Gelişim Sokak
Kesinti Süresi: 07.08.2024, 10:00 - 16:00
Kaynak: Haber Merkezi