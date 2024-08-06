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Manisa'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manisa'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Fatih, İstiklal, Kocatepe, Zafer ve Yeni Mahalleleri:

Elektrik kesintisi olacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Afyonkarahisar ’da 07 Ağustos Çarşamba günü, Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılacak şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

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