Kaza, H.A. yönetimindeki 03 HS 240 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.T.’nin kullandığı 03 ET 673 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan A.T. ve D.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.A.’nın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Kazanın detaylarına ilişkin jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.