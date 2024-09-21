Bu hafta Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,22 artışla 9.900,25 puandan tamamladı. Endeks, haftanın en düşük seviyesi olan 9.567,10 puandan hızla toparlandı ve 10.008,72 puanla en yüksek seviyesini gördü. Hisse senetleri bu yükselişle birlikte yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı.

Altın fiyatları artışta

Altın da yatırımcılarını sevindiren bir performans sergiledi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,92 artışla 2 bin 866 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 3,33 artışla 19 bin 124 liraya ulaştı. Çeyrek altının fiyatı ise geçen hafta sonu 4 bin 650 liradan bu hafta yüzde 3,23 artışla 4 bin 800 liraya çıktı. Altının bu haftaki artışı, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarıyla ilgili endişelerle açıklanabilir.

Dövizde hafif artışlar

Dolar ve Euro, bu hafta da yatırımcılarına kazanç sağladı. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,56 değer kazanarak 34,1150 TL’ye yükseldi. Euro ise yüzde 1,17 artışla 38,0680 TL’den işlem gördü. Döviz kurlarındaki bu artışlar, Türkiye’nin cari açık, enflasyon ve küresel piyasalardaki gelişmelere karşı kırılgan yapısından kaynaklanıyor.

Yatırım fonları ve emeklilik fonları

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,89, emeklilik fonları ise yüzde 2,36 değer kazandı. Özellikle hisse senedi fonları yüzde 4,40 ile yatırımcılarına en yüksek kazancı sağladı. Emeklilik fonlarının artışı da dikkat çekici seviyelere ulaştı.