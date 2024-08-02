Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, bir lokantada meydana gelen hırsızlık olayı büyük bir hızla çözüme kavuşturuldu. Taşoluk beldesindeki bir lokantada mola veren B.Ç'nin çantası, içindeki ziynet eşyalarıyla birlikte çalındı.

Jandarma hızla müdahale etti

Çantanın çalındığını fark eden B.Ç, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar ve kamera kayıtlarının detaylı incelenmesinin ardından, çantanın çalınmasından sorumlu kişinin E.T. olduğu belirlendi.

Hırsızlık olayı çözülerek eşyalar sahiplerine teslim edildi

Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kısa sürede E.T'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı ziynet eşyalarını içeren çanta, sahibine geri teslim edildi.