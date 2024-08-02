Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, bu bölgelerde önemli enerji projelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konya ve Aksaray illeri sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri Kapasite Artırım Projesi için acele kamulaştırılacak.

Bu karar kapsamında sabit tesislerin inşası, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde veya daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Evrencik RES Elektrik Üretim Tesisi

Kırklareli'nde bulunan bazı taşınmazlar, Evrencik RES Elektrik Üretim Tesisi kapasite artışının sağlanması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak ve tapuda Hazine adına tescil edilecek.